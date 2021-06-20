Катунь24: Рубцовчанин оформил кредит на полмиллиона рублей и перевел его мошенникам
26-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о хищении.
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Мужчине позвонили с телефонного номера, начинающегося с кода 495. Голос в трубке представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники взломали лицевой счет мужчины. Чтобы избежать снятия денег, неизвестный предложил оформить кредит и отправить его на различные счета для восстановления счета. Рубцовчанин через мобильное приложение подал заявку на получение займа. После одобрения кредита снял деньги в банкомате и перевел 500 тысяч рублей на указанные мошенником счета.
Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили в региональном управлении МВД.