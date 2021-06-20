Катунь24: Россия возобновит полеты на курорты Турции
Авиасообщение возобновится с 22 июня 2021 года.
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Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Основанием для принятия такого решения стало заключение, которое сделала российская инспекционная группа после посещения страны, пишет РИА Новости.
Вице-премьер подчеркнула, что в Турции доля привитых в сфере услуг работников отелей составляет от 60 до 90 процентов.
Также в стране с 59 до 39 процентов снизилась занятость коечного фонда, пояснила Голикова.
В оперштабе по борьбе с распространением коронавирусом отметили, что речь идет о возобновлении регулярного и чартерного авиасообщения «по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления».
Также с 28 июня Россия возобновит авиасообщение еще с восемью странами: США, Болгарией, Италией, Кипром, Бельгией, Иорданией, Ирландией, а также Северной Македонией.