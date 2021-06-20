Катунь24: Рассказываем, какая погода ждет жителей Алтайского края в выходные

По прогнозам Алтайского ЦГМС, 19-20 июня 2021 года в регионе воздух прогреется до +32 градусов. Возможны дожди и грозы.

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В Алтайском крае 19 июня столбики термометров покажут +29…+34 гр., местами по западу +22…+27 гр. Возможны кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град. Ветер южный, с переходом на северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с, при грозах шквалистое усиление до 23 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +30…+32 гр. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Кратковременный дождь, гроза, возможен град.

20 июня в регионе также ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы, град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха составит +17…+22 гр., местами по востоку до +27 гр.

В краевой столице температура +30…+32 гр. Возможен кратковременный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

Катунь24