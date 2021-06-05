Катунь24: Раку не помешает разгрести завалы, а Рыбам стоит заняться своей бухгалтерией. Гороскоп на 5 июня

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 5 июня.

Для Овна актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Неуемное стремление к прямоте, которое будет охватывать Овна в этот день, возможно, и достойно уважения, но быть может, вам все-таки не стоит резать в глаза окружающим правду-матку? Как бы потом не пришлось пожалеть об этом. Да и ошибиться легко.

Жизнь будет ждать от Тельца решительности и четкости, а вот сам Телец этих качеств в себе как раз ощущать и не будет. По крайней мере, всего этого ему будет сильно не хватать. Необходимость принимать в этот день какие-либо решения будет раздражать и угнетать Тельца. По этой причине на сегодняшний день лучше не стройте никаких серьезных планов и, по возможности, отложите дела на потом.

Близнецы могут на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным. Но в целом Близнецам сегодня очень не мешает быть чуточку реалистичнее. Не слишком увлекайтесь фантазиями, а тем более – сложными схемами. Выберите что-нибудь попроще, и будет вам счастье!

Раку не помешает разгрести завалы в личных делах. Вам следует все хорошенько обдумать, без сожаления отбросив то, в чем не видно перспектив. И наоборот – поставить на первый план те проекты, где шансы добиться успеха максимальны. Этим делам Раку и нужно посвятить день. Главное, не усложнять ситуацию: сегодня секрет вашего успеха – в решительности и простоте.

У Льва есть неплохая возможность реализовать какие-то из своих экстравагантных задумок. Ну, а если таких задумок у Льва нет, самое время их заиметь с тем, чтобы попытаться быстренько претворить в жизнь. Не факт, конечно, что все пройдет идеально гладко, но шансов на успех в таких делах сегодня гораздо больше обычного!

Если сегодня с самого утра из ушей Девы начнет идти пар, не пугайтесь – это от избытка энергии. Активность Девы в этот день будет так высока, что она сможет если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. Сегодня у Девы во весь рост проснется еще одно небесполезное качество: решительность в мыслях и поступках. А вот тактичность в этот день, напротив, крепко уснет.

Обстоятельства будут раз за разом подгонять и поторапливать Весы. Весь день обещает пройти в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части хлопоты обещают быть позитивными, и усилия Весов не пропадут впустую. А вот насчет того, чтобы расслабиться и заняться собой – такой шанс Весам выпадет только ближе к вечеру.

Ничто сегодня не будет получаться у Скорпиона лучше, чем вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в этот день, будут отличаться простотой и эффективностью. Сегодня ни одна деталь не ускользнет от внимания Скорпиона! Единственное, чего ему следует избегать, так это излишней придирчивости. Даже небольшая небрежность сегодня может вызвать у Скорпиона если и не бурю, то, как минимум, желание поворчать.

Стрелец будет страдать не столько от недостатка дипломатичности, сколько от полного ее отсутствия. В его суждениях то и дело будет проскальзывать беспощадная резкость. И неважно, что критическое мнение Стрельца будет обосновано, а слова убедительны. О самолюбии окружающих забывать все-таки тоже не стоит, иначе день может пройти в бесконечных (и совершенно бессмысленных) конфликтах.

Лучше всего сегодня Козерогу взяться за давно назревшие домашние дела, которые откладывались до лучших времен. Считайте, что эти «лучшие времена» уже наступили! Звезды гороскопа сегодня склоняют Козерога действовать быстро, четко и эффективно. Можно, к примеру, наконец-то взяться за бесконечно откладываемый ремонт или хотя бы сделать в квартире давно намеченную перестановку.

Водолей может найти массу применений своим разнообразным талантам. Дела в этот день будут удаваться ему значительно легче обычного, а найденные решения – отличаться остроумием, простотой и эффективностью. А вот в общении с окружающими Водолею не помешает следить за своим языком, поскольку последствия его остроумных замечаний могут доставить неприятности не только окружающим, но и ему самому.

Рыбам не мешает как следует заняться своей бухгалтерией, и это относится не столько к работе, сколько к своему собственному кошельку. Сегодня Рыбы смогут окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит им выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24