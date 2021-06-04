Катунь24: Российских автомобилистов предупредили о введении нового штрафа

По информации РИА Новости, речь идет об одном виде нарушения правил — превышении установленной скорости движения.

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Административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог хотят ввести в России. Производители также отметили, что мероприятия по контролю средней скорости сертифицированы и прошли проверку. Привлечение к административной ответственности за установленные ими нарушения правомерно согласно статье 12.9 КоАП.

Вопрос о внесении изменений в кодекс прорабатывает МВД совместно с Минюстом и Минтрансом.

Катунь24