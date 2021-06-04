Катунь24: Российский депутат предложил лишить пенсии одну из категорий россиян

Виталий Милонов заявил об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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По данным РИА Новости, он объявил о необходимости ввести ограничения для жителей России, которые занимаются коллекторской деятельностью.

«Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии», — предложил Милонов.

Также он заявил, что на законодательном уровне необходимо закрепить запрет бывшим коллекторам занимать любую должность и называть себя гражданином.

«Потому что нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать им, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг микрофинансовой организации», — отметил депутат.

Катунь24