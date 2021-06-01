Катунь24: Рассказываем, как защитить свою кожу от ожогов в зависимости от её типа

Косметологи советуют начинать защитные мероприятия с первых солнечных дней. Делать это можно с помощью кремов, имеющих высокий защитный коэффициент, шляп, а также солнцезащитных очков.

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Агрессивное воздействие солнечных лучей провоцирует появление первых морщин. Ультрафиолет воздействует на незащищенную кожу в течение долгого времени, сушит ее и обезвоживает.

Для того чтобы не сгореть и приобрести желанный золотисто-шоколадный оттенок, хорошо бы знать тип своей кожи и загорать в соответствии с рекомендациями. Итак, рассмотрим основные типы кожи и ее возможную реакцию на ультрафиолет.

Кельтский. К этому типу относятся обладатели бледной кожи с легким розовым оттенком, часто покрытой веснушками. В основном они имеют светлый или рыжий цвет волос и светлые (голубые или зеленые) глаза. На солнце представители этого типа довольно быстро обгорают, и кожа начинает шелушиться. Если вы относитесь к кельтскому типу и хотите посетить солярий, то вполне будет достаточно 5 минут для первого сеанса и 10 минут для последующих. Рекомендуется посещать студию загара не более двух раз в неделю.

Европейский светлокожий (нордический, германский). Это обладатели русых волос, зеленых или голубых глаз и светлой кожи. Люди этого типа загорают плохо, нередко обгорают. Однако кожа способна к интенсивной выработке меланина — время пребывания на солнце или в солярии нужно постепенно увеличивать. Для искусственного загара начинать следует с 5–7 минут и остановиться на 10 минутах (в среднем по 3 раза в неделю).

Европейский темнокожий (смешанный, среднеевропейский). К этому типу относятся люди с темно-русыми, каштановыми волосами, карими глазами и довольно смуглой кожей. Загорают легко, но есть вероятность получения ожога при длительном пребывании на солнце. Достаточно посетить солярий 5 раз, по 10-12 минут за сеанс, и ваша кожа приобретет ровный шоколадный оттенок.

Средиземноморский. Смуглая кожа, черные или каштановые волосы, темные глаза — вот отличительные черты этого типа. Люди, относящиеся к нему, на солнце загорают легко и ожоги получают крайне редко. В солярии они могут провести 5 процедур по 10-15 минут.

Индонезийский или средневосточный. Обладатели этого типа кожи в России встречаются редко. Для представителей этого типа характерна очень смуглая, коричневая кожа, темные глаза и темные волосы. Им легко удается получить равномерный и глубокий темный загар. Они прекрасно загорают на солнце, и противопоказаний к сеансам в солярии практически не имеют.

Африканский тип. Черные волосы, черные глаза и очень темная от природы кожа отличают представителей африканского типа. Они не получат солнечного ожога даже при постоянном нахождении на солнце. Дополнительных средств защиты здесь не требуется. Единственный совет – использование хорошего питательного масла, увлажняющего крема или лосьона для тела.

Каждый из перечисленных фототипов реагирует на УФ-излучение по-своему, учитывайте это во время сеансов загара. Ни загаром на солнце, ни походами в солярий злоупотреблять нельзя. В этом вопросе очень важно чувство меры.

Прописная истина для безопасного пребывания на солнце — использование средств для защиты кожи от ультрафиолета и головного убора. Шляпа, кепка или косынка помогут защитить волосы, которые загар всё равно не приобретают, зато заметно разрушаются под солнечными лучами. А солнцезащитное средство сведёт риск обгореть к минимуму — особенно важно его использование для людей с чувствительной кожей (кельтского и европейского типа) и маленьких детей.

Не забывайте, что участки с тонкой кожей — вокруг глаз, уши, губы — должны постоянно быть защищены средством с SPF-фактором не ниже 30.

Избежать обезвоживания и старения кожи поможет чистая вода. Пейте ее регулярно, и кожа скажет вам спасибо!

Автор: Анна Муратова

Катунь24