Катунь24: Рассказываем, как изменится жизнь россиян в июне

Новые правила маркировки продуктов, новые штрафы для автомобилистов и вступление в силу закона о просветительской деятельности. Объясняем, каких сфер жизни коснутся изменения в законодательстве страны.

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Штрафы для автомобилистов

С 1 июня правила для автомобилистов ужесточают. Теперь штрафовать будут владельцев автомобилей, у которых имеются повреждённые или вовсе отсутствующие ремни безопасности. Размер наказания составит 500 рублей.

Также такую сумму придётся заплатить за использование резины не по сезону. Но данные правила будут учитывать ту климатическую зону, в которой находится автомобиль в настоящее время.

Нельзя будет перевозить газовые баллоны без документов. Теперь водителю нужно будет предоставить паспорт завода-изготовителя. На баллоне должны находиться серийный номер и специальные обозначения.

Цены на продукты

С начала лета будет действовать постановление правительства о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пообещал, что резкого взлёта цен не будет. Субсидии для розничных цен будут сохранены.

С 5 июня введут запрет на экспорт гречки. Он будет действовать до 31 августа 2021 года. Это значит, что объёмы крупы в магазинах увеличатся, а цены стабилизируются.

Продажа SIM-карт

Теперь купить SIM-карту вне салона связи будет невозможно: покупателям придётся заключать официальный договор с предъявлением паспорта или другого удостоверения личности. С 1 июня вступает в силу изменения в законе «О связи». Они помогут уменьшить число серых SIM-карт. После вступления изменений в силу корпоративную связь нельзя будет использовать без подтверждения личности.

Экзамены для иностранцев

Теперь уровень сложности экзамена будет зависеть от цели, с которой приехал человек в страну. Актуальны следующие три варианта:

Трудовая деятельность; Временное проживание; Постоянное проживание.

Тесты для каждого случая будут разными. На экзамене будут проверять знания русского языка, историю России и знания основ законодательства РФ.

Освобождение призывников от медосмотра

Соответствующий закон Владимир Путин подписал 26 мая. Призывников освободят от медосмотра, если у них имеется отсрочка, которая не связана с состоянием здоровья. В таком случае медосмотр могут провести только по желанию самого призывника.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Маркировка станет обязательной для мороженого и сыра

Цифровая маркировка сыров и мороженого станет обязательной с 1 июня. До этого она проходила в добровольном порядке.

Молочная продукция со сроком годности более 40 суток добавится к сыру и мороженому. С декабря — продукция со сроком годности 40 суток и менее. Также обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции начнётся с 1 декабря 2023 года. Эти продукты пока что будут маркироваться на добровольной основе.

Закон о просветительской деятельности

С начала месяца в силу вступает закон о просветительской деятельности. Закон закрепляет понятие «просветительская деятельность» и регулирование её за органами госвласти.

Просветительская деятельность – это деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Заниматься просветительской деятельностью могут органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации, а также физические лица, индивидуальные предприниматели или юридические лица, но только при соблюдении требований закона.

Закон направлен «на устранение разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни в рамках просветительской деятельности».

Катунь24