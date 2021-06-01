Катунь24: Россияне рассказали, почему они не хотят заводить детей

Большинство жителей России не планируют заводить детей из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия постоянного партнера. Таковы данные опроса, который проводил банк «Открытие», пишет РИА Новости.

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Бездетными назвали себя около 30 % опрошенных мужчин и женщин. О наличии одного ребенка сообщили 36 % женщин и 39 % мужчин. Еще у 33 % женщин и 27 % мужчин — двое детей. 5 % женщин и 4 % мужчин рассказали, что у них три и более детей.

Среди факторов, которые больше всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23 % женщин и 27 % мужчин), дефицит жилплощади (16 % женщин и 15 % мужчин), отсутствие второй половинки (10 % женщин и 14 % мужчин), говорится в тексте исследования.

Среди самых необычных причин нежелания обзаводиться потомством — отсутствие материнского или отцовского инстинктов.

Катунь24