ГОРНЯК22 31.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Роспотребнадзор поручил проверить популярные антистресс-игрушки: сквиш, поп-ит и симпл-димпл

Горняк22
10 часов Ago

Ведомство дало поручение научно-исследовательским институтам оценить влияние этих игрушек на детей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Фото: Катунь 24

«Роспотребнадзор обращает внимание, что данные игрушки имели узконаправленную область применения, использовались для нейроотличных людей с неврологическими расстройствами. Стереотипное поведение (потребность издавать щелкающие звуки, повторяющиеся движения, сжимания-разжимания) часто возникает в состоянии стресса как неосознанная реакция в ответ на неблагоприятный неконтролируемый раздражитель. Указанные игрушки позволяют снизить напряжение», — отметили в ведомстве.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ: Рассказываем, что такое поп-ит и симпл-димпл и почему их так любят дети

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела после ЧП с батутом в Барнауле

Горняк22: СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела после ЧП с батутом в Барнауле

Горняк22
9 часов Ago
Следственный комитет России Фото: СКР На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Следователи разбираются в обстоятельствах инцидента в рамках доследственной проверки...

Читать по теме:

ВТОПЕ: