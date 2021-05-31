Катунь24: Роспотребнадзор поручил проверить популярные антистресс-игрушки: сквиш, поп-ит и симпл-димпл

Ведомство дало поручение научно-исследовательским институтам оценить влияние этих игрушек на детей. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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«Роспотребнадзор обращает внимание, что данные игрушки имели узконаправленную область применения, использовались для нейроотличных людей с неврологическими расстройствами. Стереотипное поведение (потребность издавать щелкающие звуки, повторяющиеся движения, сжимания-разжимания) часто возникает в состоянии стресса как неосознанная реакция в ответ на неблагоприятный неконтролируемый раздражитель. Указанные игрушки позволяют снизить напряжение», — отметили в ведомстве.

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