Катунь24: Россияне впервые за 50 лет могут увидеть кольцеобразное затмение Солнца

Частное затмение будет видно практически со всей территории России, за исключением Дальнего Востока.

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О грядущем явлении сообщил «РИА Новости» астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. Оно случится 10 июня 2021 года.

По словам астронома, максимум затмения наступит в 14:27 по московскому времени, однако Луна перекроет лишь небольшой процент диаметра Солнца. Потемнения на Земле не будет, и, если наблюдатель не посмотрит на небо в нужный момент, то может пропустить затмение. Однако больше повезет жителям северо-востока Якутии: они увидят 94-процентное затмение Солнца Луной. Это будет кольцеобразное затмение: центры небесных тел совпадут, однако Луна не полностью перекроет солнечный диск.

«Кстати, интересный факт: это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны. Полные были, а вот с кольцеобразными как-то не везло», – рассказал Олег Угольников.

Катунь24