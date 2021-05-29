Катунь24: Режим повышенного готовности ввели в барнаульском микрорайоне Затон из-за паводка

Сейчас в Затоне частично подтоплено 50 приусадебных участков и 4 участка дороги.

Фото: barnaul.org

Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев доложил, что при уровне 580 см выше нуля водомерного поста прекращается автомобильное сообщение. Заключено соглашение на предоставление 12 единиц транспорта с транспортной компанией «Солгри». Совместно с администрацией района будет детально проработан вопрос перевозки маломобильного населения в случае эвакуации.

На сегодняшний день, 28 мая 2021 года, уровень воды в Оби составляет 556 сантиметров выше нуля водомерного поста. Критическая отметка для микрорайона Затон составляет 560 см, уточняет пресс-служба городской мэрии.

Катунь24