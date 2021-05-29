Катунь24: Российский футбольный союз и власти Алтайского края заключили соглашение о сотрудничестве

Документ подписали в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни».

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Планируется, что это поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в крае, распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола, а также позволит создать условия для увеличения числа взрослых и детей, систематически занимающихся футболом в регионе.

Подробностями заключенного соглашения поделились министр спорта РФ Олег Матыцин и президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«Соглашение с Алтайским краем включает в себя комплекс системных мер, направленных на развитие футбола в регионе. Среди них — увеличение количества футбольных соревнований и фестивалей, создание новых команд, строительство двух полноразмерных полей с искусственным покрытием, обучение новых квалифицированных тренеров и судей, создание условий для устойчивого развития профессионального футбола в крае и сохранения ФК „Динамо“ как минимум на уровне Профессиональной футбольной лиги. Отдельное внимание планируем уделить популяризации футбола среди женщин и людей с ограниченными возможностями. Уверен, реализация мероприятий соглашения с РФС, правительством Алтайского края и федерацией футбола будет способствовать увеличению числа людей, занимающихся футболом в регионе, и совершенствованию системы подготовки спортивного резерва», — отметил Олег Матыцин.

Александр Дюков подчеркнул, что в Алтайском крае делают ставку на развитие детско-юношеского и массового футбола. На сегодняшний день в регионе более 60 тысяч человек регулярно занимаются футболом, и это самый высокий показатель в Сибири.

«Чтобы сделать футбол еще популярнее, мы запустим в крае Школьную и Студенческую футбольные лиги и откроем восемь новых отделений по этому виду спорта. В регионе появится более 200 новых мужских и женских команд для участия в соревнованиях регионального и всероссийского уровня по футболу, мини-футболу, пляжному футболу и футболу 8×8. В дополнение к четырем имеющимся детским футбольным центрам в регионе появится еще одно учреждение с этим статусом. Мы планируем присвоить его барнаульской спортивной школе „Темп“. СШОР по футболу имени Алексея Смертина получит статус „региональный центр РФС“ и дополнит вершину пирамиды подготовки резерва в Алтайском крае. Обе школы смогут рассчитывать на финансовую и методическую помощь РФС. Реализация мероприятий соглашения будет способствовать дальнейшей популяризации футбола в регионе и создаст новые возможности для подготовки профессиональных футболистов для клубов и сборных России по всем разновидностям футбола», — выразил уверенность президент Российского футбольного союза.

О футболе в регионе и о роли соглашения в его развитии также рассказали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель региональной федерации футбола Алексей Смертин.

Как отметил Виктор Томенко, в Алтайском крае интерес к спорту традиционно большой.

«Ежегодно растет количество людей, которые регулярно тренируются, посещают спортзалы. В этом году мы получили очень важный опыт организации соревнований мирового уровня: второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ прошел в Алтайском крае на высоком уровне, мы получили положительные оценки и благодарность от руководства Международной федерации каноэ. Но футбол в нашем крае, как и во всем мире, остается наиболее популярным видом спорта. 60 тысяч человек на постоянной основе занимаются футболом. Это немало, но мы ставим задачу увлечь этим видом спорта больше людей. Рассчитываем, что к 2024 году число футболистов превысит 70 тысяч, и будем прилагать усилия, чтобы их число продолжало расти. Я благодарю руководство Министерства спорта России, Российского футбольного союза и Алтайской краевой федерации футбола за совместную работу. Вокруг футбола формируется здоровая во всех отношениях атмосфера. Убежден, что наше соглашение поможет получить большой социальный эффект — сделать футбол еще более доступным, чтобы и юные, и взрослые спортсмены могли заниматься и укреплять здоровье. Также мы рассчитываем вывести на новый уровень уже действующую и достаточно эффективную систему подготовки футболистов для профессиональных команд, открыть перед молодыми спортсменами большие карьерные возможности», — рассказал о планах по развитию футбола в крае глава региона.

Алексей Смертин назвал подписание соглашения «сильным катализатором и мощным импульсом для развития футбола в регионе».

«Потенциал развития массового и профессионального футбола в Алтайском крае очень высокий. В рамках соглашения планируется совместная разработка и реализация программ, направленных на развитие футбола, подготовку спортивного резерва и совершенствование футбольной инфраструктуры. Со стороны РФС нам будет оказана методическая поддержка, помощь с обучением специалистов, тренеров — преподавателей по футболу. Общероссийские проекты — „Мини-футбол в школу“ и „Мини-футбол в вузы“, появление дополнительных детских футбольных центров (ДФЦ), в том числе с отделением женского футбола, существенно увеличат долю занимающихся футболом и любящих футбол. Все это позволит рассчитывать на совершенствование тренировочного процесса всех категорий тренирующихся, что в итоге приведет к появлению новых сильных футболистов уровня сборной России, таких как Соболев, Дюпин, Ерохин и Жиров. Кроме того, соглашение будет способствовать формированию здорового образа жизни у жителей края, особенно среди детей и подростков, в том числе людей с инвалидностью», — уверен Алексей Смертин.

Катунь24