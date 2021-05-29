ГОРНЯК22 29.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Родители отличников в Алтайском крае получат единовременные выплаты

Горняк22
14 часов Ago

Выплата будет зависеть от класса, в котором учится ребенок.

Фото: pixabay.com

Единовременные денежные выплаты могут получить отличники из многодетных семей. Об этом напомнил комитет по образованию города Барнаула.

Раз в год одному родителю учащегося по окончании текущего учебного года будут предоставлены денежные средства в размере:

  • 1 тыс. руб. для учащихся 2-4 классов;
  • 2 тыс. руб. для учащихся 5-9 классов; 
  • 3 тыс. руб. для учащихся 10 классов;
  • 10 тыс. руб. для выпускников 11 классов, получивших аттестат с отличием. 

Выплату будет осуществлять Минобрнауки Алтайского края путем перечисления денег на счет родителей.

Подробнее можно узнать на официальном сайте Барнаула. 

Катунь24

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