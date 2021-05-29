Катунь24: Родители отличников в Алтайском крае получат единовременные выплаты
Выплата будет зависеть от класса, в котором учится ребенок.
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Единовременные денежные выплаты могут получить отличники из многодетных семей. Об этом напомнил комитет по образованию города Барнаула.
Раз в год одному родителю учащегося по окончании текущего учебного года будут предоставлены денежные средства в размере:
- 1 тыс. руб. для учащихся 2-4 классов;
- 2 тыс. руб. для учащихся 5-9 классов;
- 3 тыс. руб. для учащихся 10 классов;
- 10 тыс. руб. для выпускников 11 классов, получивших аттестат с отличием.
Выплату будет осуществлять Минобрнауки Алтайского края путем перечисления денег на счет родителей.
Подробнее можно узнать на официальном сайте Барнаула.