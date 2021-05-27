Катунь24: РЖД планируют сократить количество вагонов-ресторанов

Компания решила оставить их только в туристических и фирменных поездах.

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Об этом заявил глава холдинга Олег Белозеров.

«Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее. Считаем, его нужно оставить в определенных поездах: фирменных, туристических», — пояснил он.

Альтернативой могут стать наборы питания, которые пассажиры смогут разогревать в вагонах.

Также, по словам Белозерова, в компании идут разговоры о смене концепции и названия вагона-ресторана. РЖД уже выработали определённую линейку набора питания и тестируют её на нескольких поездах разных направлений.

«Должен быть определенный набор питания. Несколько поездов по ряду направлений мы уже запустили и сейчас тестируем», — добавил глава РЖД.

Катунь24