Катунь24: Рассказываем, что такое менеджер паролей и каковы его преимущества для пользователей

Надежное хранение паролей в облаке или на своем сервере через программу Webpass поможет защитить ваши личные данные и сохранить большое количество логинов для различных ресурсов. В особенности система пригодится корпоративным клиентам. Для компаний и организаций, которые хотят упорядочить работу сотрудников, в особенности следует присмотреться к сервису. Также хранилище идеально подойдет частным пользователям, которые активно пользуются интернетом, ведь менеджер паролей является очень многофункциональным и станет надежным виртуальным сейфом, ключ от которого будет только у вас.

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Хранение персональных данных на одном сервисе

Сохранить важную информацию теперь легко и просто. Достаточно воспользоваться удобной программой с интуитивно понятным интерфейсом, который:

обеспечивает сохранность информации в зашифрованном виде в облаке. Отправлять в виртуальный сейф вы сможете любое количество ключей для различных аккаунтов. При этом сайт автоматически запомнит их для вас и спрячет от посторонних;

ресурс не имеет доступа к вашим персональным данным, а войти в систему вы сможете, только применив основную комбинацию;

менеджер одновременно является генератором. Если необходимо придумать сложную комбинацию, это можно сделать прямо на сайте. Сервис поможет придумать рандомный шифр. Причем вы лично можете определить количество, а также наличие или отсутствие главных, заглавных и спецсимволов. Но эксперты рекомендуют применять их для обеспечения надежной защиты. В таком случае злоумышленники не смогут взломать аккаунт, а вы обеспечите надежное хранение нужной важной информации;

облегчит и сэкономит время на создание длинных комбинаций. На создание одного ключа может уйти приличное количество времени. Но избавить от любых неудобств поможет Webpass. Всю работу он сделает за вас, гарантируя полную безопасность;

о попытках несанкционированного доступа сайт будет моментально оповещать и присылать уведомления. А чтобы поделиться шифром и предоставить доступ, достаточно просто изменить настройки.

Преимущества современных менеджеров

Webpass является не просто хранилищем, а онлайн-сейфом. Ему вы сможете доверить даже ценную информацию (персональную, кошелек, жизнь в Сети). Ранее приложение использовалось исключительно для удобства простыми пользователями интернета, но сегодня она служит практичным инструментом в решении больших объемов задач. Номера банковских и кредитных карт, учетные и личные данные люди доверяют только специализированным сайтам. Тем более что он незаменим, когда:

придумывать новые шифры для десятков аккаунтов непросто и очень затратно по времени. У современных людей нет времени на создание длинных логинов. К тому же намного проще изначально довериться профессионалам и воспользоваться всеми преимуществами инновационных систем;

аккаунт неоднократно подвергался взломам. Зачем рисковать, если существует программа, которая решит все вопросы относительно хранения логинов;

киберпреступники очень находчивы. Однако преимущества Webpass очевидны: он использует рандомные числа и спецсимволы, которые не относятся к пользователю. Используя дату своего рождения или имя домашнего питомца, вы подвергаетесь рискам. Хакеры с легкостью откроют доступ к любым программам, используя свои знания. Но взломать рандомные наборы символов просто нереально. У злоумышленников будет один шанс на миллион, который они гарантированно упустят.

Создавайте длинные ключи для различных учетных записей вместе с универсальным менеджером. Он придумает для вас уникальный логин, сохранить который вы сможете прямо в своем личном виртуальном сейфе.

Катунь24