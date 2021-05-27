Катунь24: Рыбака-браконьера задержали в Алтайском крае

Ущерб, который злоумышленник нанес окружающей среде, оценивается примерно в 36 000 рублей.

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По информации ГУ МВД России по Алтайскому краю, мужчина был задержан в Поспелихинском районе, когда возвращался домой на личном автомобиле. У задержанного конфисковали 73 трофея и сеть, которой он незаконно ловил рыбу.

По словам мужчины, он просто хотел расслабиться после тяжелого дня у водоема, который находится рядом с его домом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Катунь24