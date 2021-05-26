Катунь24: Рассказываем, как и где люди с инвалидностью могут получить необходимую помощь в Барнауле

Уже 1,5 года барнаульская пенсионерка Валентина Новикова прикована к инвалидной коляске. Женщина не может обслуживать себя самостоятельно, поэтому в этом ей помогают специалисты одной из социальных служб города.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Рассказываем, как и где люди с инвалидностью могут получить необходимую помощь в Барнауле

Ухаживать за женщиной некому: родители умерли, детей нет. Поэтому вот уже 11 лет Валентине помогают социальные работники.

7 лет за Валентиной ухаживает сотрудник комплексного центра социального обслуживания города Лариса Головина. Она убирает квартиру, готовит еду, провожает до поликлиники.

Под присмотром специалистов центра находятся больше 350 барнаульских пенсионеров и людей с инвалидностью.

Обратиться за помощью в Комплексный центр социального обслуживания населения может каждый нуждающийся.

Катунь24