Катунь24: Россияне смогут увидеть полное затмение во время суперлуния, которое случается раз в 12 лет

Сразу три события, связанные с этим небесным телом, произойдут завтра, 26 мая 2021 года.

Фото: planetarium-moscow.ru

Жители России смогут увидеть полнолуние, полное затмение Луны и перигей – ближайшую точку её околоземной орбиты, сообщает Московский планетарий.

Суперлуние – нередкое явление, оно случается каждый год. Затмения же на них накладываются редко, примерно раз в 12 лет. Полнолуние или суперлуние, во время которого Луна приближается к Земле на максимально возможное близкое расстояние, начнется в 14:14 по московскому времени.

Затмение начнется в 12:45 по московскому времени. Полная фаза составит 14,5 минуты, всего затмение Суперлуны продлится 5 часов 2 минуты.

В России увидеть это явление невооруженным глазом смогут не все: в основном жители Хабаровского и Приморского краев, Камчатки, Чукотки и прилегающих к ним территорий. Его можно будет посмотреть в прямом эфире в 13:00 по Москве.

Катунь24