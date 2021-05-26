Катунь24: Реконструкцию моста в барнаульском посёлке Власиха планируют завершить раньше срока

Администрация Барнаула проверила ход работ по реконструкции моста через реку Власиху в одноимённом селе на улице Мамонтова.

Фото: официальный сайт Барнаула

В соответствии с муниципальным контрактом реконструкция моста должна быть завершена в августе 2021 года, однако подрядчик планирует сдать объект уже в июле.

Как рассказали в мэрии города, в настоящее время работы выполнены на 75 %: демонтирован существующий мост, выполнено устройство временной объездной дороги, перенесены коммуникации, забиты сваи, смонтированы балки пролётных строений, уложены защитные слои из цементобетона и гидроизоляция, установлены тротуарные блоки. Ведутся работы по устройству подходов к мосту, перильного ограждения, водоотводных сооружений. Работы выполняет подрядная организация ООО «Виарум».

Реконструкцию моста через Власиху начали в октябре 2020 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Стоимость работ составляет 53 миллиона рублей.

Мост связывает две половины села и обеспечивает транспортное сообщение жителей посёлка Лесного и Павловского района с центральной частью Барнаула.

«Положительным эффектом реконструкции моста будет безопасное движение как автомобильного транспорта за счет увеличение ширины полосы движения, так и пешеходов за счет увеличения ширины тротуаров», — пояснили в администрации Барнаула.

Существующий мост был построен в 1980 году, с тех пор он не ремонтировался.

Катунь24