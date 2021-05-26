Катунь24: Россиянам разъяснили порядок получения новой выплаты на детей

Председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко рассказала, как семьи могут получить новую выплату на детей от 8 до 16 лет, а также объяснила, на что нужно обратить внимание, чтобы получить деньги вовремя и в полном объеме.

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По ее словам, чтобы неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет получить материальную поддержку, необходимо подать заявление на портале госуслуг.

«Мера, о которой мы говорим, адресная, то есть она положена именно тем, кто в ней нуждается. В данном случае это неполные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. То есть среднедушевой доход в таких семьях ниже прожиточного минимума для субъекта Федерации, потому что у нас в разных регионах разный прожиточный минимум», — напомнила она в беседе с «Парламентской газетой».

Чтобы получить выплаты с 1 июля, нужно подать заявление через портал госуслуг или соцслужбы в своем регионе уже сейчас. И еще «важно помнить, что этот вид поддержки будет действовать в течение 12 месяцев», то есть через год заявление придется подавать заново.

«Почему так? Потому что за год ситуация может измениться и необходимость в государственной поддержке отпадёт», — пояснила Инна Святенко.

Ежемесячное пособие также получат беременные женщины, которые встали на учет на ранних сроках — от 6 до 12 недель. Для этого им тоже нужно будет подавать заявление. Подчеркивается, что россиянки будут получать ежемесячные выплаты на протяжении всего времени беременности.

Катунь24