Катунь24: Рассказываем, что такое поп-ит и симпл-димпл и почему их так любят дети

Только старшее поколение свыклось со спиннерами, дети нашли себе новое развлечение. Игрушки с резиновыми полусферами, которые издают щелкающий звук при нажатии, в этом году в тренде у молодежи. Роспотребнадзор не остался в стороне: дал поручение научно-исследовательским институтам оценить влияние антистрессовых игрушек на детей. Анастасия Меньшакова разбиралась в ситуации.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Рассказываем, что такое поп-ит и симпл-димпл и почему их так любят дети

Симпл-димпл и поп-ит – эти игрушки стали популярными благодаря сервису «ТикТок». Они бывают разных форм и размеров. Суть игры: вдавливать и выдавливать резиновые полусферы, которые издают щелкающий звук при нажатии. Поп-ит большого размера, симпл-димпл – маленького: в нем около 5 ячеек. Эти игрушки стали мечтой многих детей.

Если ребенок просит родителя купить модную игрушку, это не всегда про зависимость. Возможно, он не хочет чувствовать себя «не таким», если поп-ит есть у всех его друзей, отмечает психолог Татьяна Демина. То же касается коллекционирования игрушек – это соревновательный эффект, ребенок учится достигать целей, быть в чем-то лучшим.

«Это все дети делают для того, чтобы освободиться. Они же не осознают, отчего она у них возникает. И это задача взрослых. Отчего у них возникает тревожность и излишняя напряженность. Они таким образом просто ее снимают. Это антистресс своего рода. И здесь нет никакой опасности, если это в норме. Патологически это проявляется как: когда он уже без нее не ест, не спит», – пояснила психолог Татьяна Демина.

Психолог советует, если у ребенка появилась зависимость, нужно отнестись к этому внимательно и обратиться к специалисту. Но не всегда проблема кроется в игрушке.

Катунь24