Катунь24: Рассказываем, как прошла юбилейная «Ночь музеев» в Барнауле

В 2021 году барнаульские музеи присоединились к акции в 15 раз. Программу подготовили более 30 учреждений: экскурсии, танцы, выставки и театрализованные показы. На культурных площадках жители города увидели не только привычные экспозиции, но и экспонаты, которые в обычные дни скрыты от глаз посетителей. Подробности – в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Рассказываем, как прошла юбилейная «Ночь музеев» в Барнауле

В музее «Город» большую популярность получила тату-выставка: все желающие могли взять в руки тату-машинку и сами набить рисунок. Около 100 экспонатов – машинки, иглы и эскизы – собрал для неё профессиональный мастер Александр Пашков.

«Мы хотели показать людям некую историю: инструмент Полинезии, инструмент, который использовался в армии, для заключенных и новый инструмент, который используют мастера в студиях, именно профессиональное оборудование», – рассказал тату-мастер студии COVER Александр Пашков.

Музей в аграрном университете впервые открыл свои двери для широкой публики. Раньше на экспонаты и живой уголок могли любоваться только студенты. Некоторые площадки работали под открытым небом. Так, у музея «Горная аптека» желающие могли лечь под колеса велосипедиста: спортсмен Алексей Чеботарев, который 10 лет занимается велотриалом, буквально взлетал на нем над лежащими людьми.

Культурные площадки в городе работали до двух часов ночи, поэтому посетить около 10 из них мог каждый заинтересованный.

Катунь24