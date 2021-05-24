Катунь24: Россияне завоевали бронзу на дистанциях II этапа Кубка мира по гребле на байдарке и каноэ в Барнауле

Сегодня, 23 мая, в Барнауле прошёл третий день II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ

У мужчин в байдарке двойке на 1000 метров бронзовыми призерами стали россияне Артем Коровин и Алексей Шишкин.

В каноэ двойке на 1000 метров бронзовую медаль завоевали российские спортсмены Захар Петров и Кирилл Романов, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Катунь24