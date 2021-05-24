Катунь24: Россиянам станет проще получить налоговый вычет

Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 20 апреля.

Фото: pixabay.com

С 21 мая 2021 года в России упростили правила получения налогового вычета в связи с покупкой жилья и уплатой процентов по ипотеке, а также по операциям с индивидуальными инвестиционными счетами.

Теперь, чтобы получить налоговый вычет, достаточно завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, при этом предоставлять налоговую декларацию и подтверждающие документы не надо. Необходимые данные ФНС получит непосредственно от банков, которые будут участвовать в этом.

Сроки получения вычета сократятся с четырех до полутора месяцев.

Упрощенный порядок затронет тех, кто получил право на вычет после 1 января 2020 года. Право на имущественный налоговый вычет при приобретении квартиры или комнаты в строящемся доме будет возникать с даты акта приема-передачи объекта долевого строительства. Обратиться за его получением налогоплательщик сможет после госрегистрации прав на эту квартиру или комнату.

Катунь24