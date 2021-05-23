Катунь24: Россиянам рассказали, как выбрать клубнику

Два важных правила при покупке этой ягоды напомнил агроном Михаил Воробьев в интервью радио Sputnik.

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Во-первых, внимательно визуально осмотрите клубнику в магазине. Специалист рекомендует брать запечатанные упаковки только с красными ягодами внутри.

«Производители иногда собирают ягоды существенно недозрелыми. Они надеются, что в процессе транспортировки и хранения клубника дойдет до нужной кондиции. Естественно, у такой клубники и вкус, и аромат недотягивают до уровня, который должен быть. Если вы видите зеленоватую клубнику, то ее сорвали рано, и вкус у нее будет не очень хороший», – пояснил агроном.

Во-вторых, перед приобретением попробуйте ягоду. Но делать это необходимо очень аккуратно, поскольку на ягодах могут быть болезнетворные бактерии, которые нужно смыть.

«Если вы отправляетесь на рынок за большим количеством клубники, то надо взять с собой бутылочку воды. Следует аккуратно помыть ягоду, которую вам, скорее всего, предложат в качестве дегустации товара. Это касается даже красивых и хороших на вид ягод. Неизвестно, какими руками и какие люди собирали эти ягоды», – отметил он.

Катунь24