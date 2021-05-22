Катунь24: Рассказываем, как многодетные семьи Барнаула получают пособия на детей от 3 до 7 лет

Жительница Барнаула Ольга Кабышева – многодетная мать. Совсем недавно женщина приобрела квартиру, однако денег на ремонт и обустройство жилплощади у нее не было. Как Ольге удалось улучшить свое материальное положение – в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Рассказываем, как многодетные семьи Барнаула получают пособия на детей от 3 до 7 лет

Больше 10 лет жительница Барнаула Ольга Кабышева не могла приобрести квартиру. Иногда денег не хватало и на съемное жилье. Недавно ей все-таки удалось приобрести жилплощадь. Однако средств на обустройство квартиры не было. А с появлением четвертого ребенка – расходов стало еще больше.

В этом году размер ежемесячного пособия, которое предоставляют семьям с детьми от 3 до 7 лет, изменился. Теперь назначать выплаты будут с учетом материального положения родителей. Узнав об этом, Ольга незамедлительно подала заявление на портале госуслуг и уже получила часть выплат.

Ежемесячные выплаты может получить семья, где каждый из родителей получает стабильный доход. В этом году к правилам добавили еще несколько обязательных пунктов. Основное изменение – оценка имущественного ценза. Семья может иметь одну машину, квартиру, дом, гараж. Если не соблюдены условия, то будет отказано.

В Алтайском крае такие выплаты получат 15 тыс. семей. Общая сумма ежемесячного пособия составит не больше 10 тыс. на одного ребенка.

Катунь24