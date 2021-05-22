Катунь24: Работы по благоустройству дворов продолжаются в Барнауле

20 мая сотрудники городской и районной администраций посетили дворы, на которых ведутся ремонтные работы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фото: официальный сайт Барнаула

Одним из таких объектов стал двор по Северному Власихинскому проезду, 66, где недавно приступили к работе по замене асфальтового покрытия.

В этом году погодные условия позволили подрядной организации приступить к выполнению ремонтных работ уже с 20 апреля, то есть раньше положенного срока. В настоящее время в работе находятся 14 объектов, на 6 из которых уложен асфальт. Ремонт всех территорий планируют завершить до 30 ноября.

Сметная стоимость работ на данном объекте составляет 4,829 млн рублей, в том числе софинансирование собственников — 602,4 тысяч рублей.

Во дворе дома на Павловском тракте, 231 работы по укладке асфальтового покрытия, ремонту дворового проезда, устройству тротуаров и парковки уже завершены. В дальнейшем здесь оборудуют детскую площадку с ограждением, смонтируют освещение и установят 7 скамеек и 7 урн. Сметная стоимость работ составляет 4,586 млн рублей, в том числе софинансирование собственников — 314,4 тысяч рублей.

Представители подрядной организации ПСК «Индустрия» подтвердили, что планируют завершить работы раньше установленных муниципальным контрактом сроков.

В администрации Барнаула напомнили, что в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2021 году ремонтными работами будет охвачено 65 дворов. Общая стоимость работ составляет 148,6 млн рублей. В ходе проведения работ планируется обустройство 30 автомобильных парковок, четырёх контейнерных площадок, двух систем водоотведения. На 36 дворовых территориях будет выполнена установка детского и спортивного оборудования. В восьми дворах будет смонтировано ограждение.

Катунь24