Катунь24: Рассказываем, как в Алтайском крае борются с браконьерами на реках и озёрах

В регионе заканчивается период нереста. Инспекторы Алтайского отдела Росрыболовства зафиксировали уже больше 130 административных и 10 уголовных правонарушений.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Рассказываем, как в Алтайском крае борются с браконьерами на реках и озёрах

В дневное время суток браконьеров мало, они орудуют в основном по вечерам. Алексей Чучубашев работает госинспектором в Алтайском отделе Росрыболовства третий год. За это время он поймал около 350 нарушителей, причем, как вспоминает, как раз в темное время суток. Признается, часто приходится хитрить.

«На Кислухинских лугах сейчас вода разлилась, и небольшая лодка туда не может зайти, тяжело. А браконьеры плавают на резиновой лодке в 50 метрах. Я их призывал к ответственности – подплыть ко мне. Ни в какую. Они по лугам плавают рядом со мной и не подплывают ко мне. И я к ним дойти не могу. Вот они уплыли на луга дальше, я уехал на русло. Подождал их немножко. Усыпил их бдительность. И потом через некоторое время вернулся, когда они уже подплывали к дому», – рассказал Алексей Чучубашев, государственный инспектор Алтайского отдела контроля, надзора и охраны и водных биоресурсов и среды их обитания.

Государственный инспектор Алексей Чучубашев отметил, что сетное орудие для ловли рыбы – настоящий бич для рыбнадзора. Также любители незаконной ловли рыбы создают так называемые браконьерские коридоры: специально вырубают деревья, чтобы незаметно закреплять там запрещенные орудия лова.

Обнаруженные сети инспектора уничтожают, рыбу выпускают на волю, а мертвую – сжигают. За незаконную ловлю рыбы сетями для правонарушителей предусмотрен штраф от 2000 до 5000 тысяч рублей.

Катунь24