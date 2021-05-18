Катунь24: Рубцовский учитель разработал цифрового помощника для предприятий

В 2021 году Алексей Мусихин, учитель информатики школы № 1 Рубцовска, стал амбассадором программы «Цифровой прорыв» в Алтайском крае.

Фото: Страница Алексея Мусихина "ВКонтакте"

Свой предмет Алексей преподает уже 15 лет. В прошлом году он собрал команду для участия в главном российском конкурсе программистов «Цифровой прорыв» и выступил с проектом цифрового помощника для организации работы предприятия.

В отличие от аналогов он управляется голосом. Руководитель запускает программу на компьютере или смартфоне и даёт задание подчинённому. Электронный секретарь направляет уведомление сотруднику, выставляет срок исполнения поручения и контролирует его выполнение.

Разработка алтайских программистов вошла в четверку лучших в своей номинации. А накануне она в числе 20 из 223 проектов была отобрана для участия в бизнес-акселераторе конкурса.

«Сейчас мы ищем предприятия, которые согласятся опробовать нашего помощника в деле. В первую очередь рассматриваем госкорпорацию «Росатом». Также есть предварительная договорённость с «Сибирь-Полиметаллами»», – рассказал Алексей Мусихин.

Также учитель организовал для своих учеников курсы в Сетевой академии Cisco по подготовке специалистов по созданию компьютерных сетей. По итогам выпускники получат сертификаты международного стандарта.

Катунь24