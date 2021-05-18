Катунь24: Российские банки разрешат пользователям снимать деньги с чужой карты

Новый функционал планируют запустить с 2022 года банки «Открытие», Уральский банк реконструкции и развития и СКБ-банк, в тестовом режиме ВТБ.

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С помощью этой технологии прямо в мобильном приложении своего банка пользователи смогут сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другому человеку, после чего тот сможет снять деньги в банкомате, отсканировав присланный код. Так же можно будет и пополнять счёт.

Разработка поможет снимать деньги бесконтактно, поможет привлечь новых клиентов, например, не пользующихся картами или вообще не являющихся клиентами банка, сообщают «Известия». Однако эксперты также отмечают ряд рисков.

Один из них — перехват QR-кода при пересылке с помощью программы на телефоне как у пересылающей стороны, так и у получателя. Второй риск связан с присутствием внутреннего злоумышленника в банке, который имеет доступ к системе, может сгенерировать код и передать его третьему лицу. Третий же основной риск — подбор QR-кода. Снизить эти риски, по мнению руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, поможет сокращение времени действия ключа до нескольких часов и установка максимальной суммы снятия средств.

Катунь24