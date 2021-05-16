Катунь24: Россиянам с несколькими судимостями хотят запретить иметь оружие

Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

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Документ разработала группой депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

«Мы убеждены, что иметь в своём распоряжении оружие не должны те, кто неоднократно преступал закон и так и не встал на путь исправления», — цитирует Пискарева Парламентская газета.

Поэтому депутаты предлагают запретить выдавать лицензии людям с несколькими судимостями.

Также согласно законопроекту, предлагается запретить хранить списанное оружие без уведомления Росгвардии. Владельцы должны будут сообщать в ведомство, если потеряли оружие или его украли.

Василий Пискарёв, подчеркнул, что списанное оружие находит большой спрос в криминальной среде. За последние 5 лет правоохранители обезвредили больше 400 подпольных мастерских по его восстановлению, отметил парламентарий.

Катунь24