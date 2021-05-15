Катунь24: Россиян будут штрафовать за брошенных домашних животных

Законопроект о штрафах подготовили в Госдуме и отправили на отзыв в правительство РФ. Его представили два комитета Госдумы – по экологии и охране окружающей среды, а также по госстроительству и законодательству.

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Как сообщает «Российская газета», серия поправок в Кодекс об административных правонарушениях отправлена на рассмотрение в правительство РФ.

Председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что закон об ответственном обращении с животными давно вступил в силу, но административная ответственность за нарушение положений сих пор не установлена. Поэтому законопроект предусматривает систему штрафов. Так, за нарушение правил обращения с домашними животными авторы законопроекта предлагают ввести штраф для граждан в размере до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц – по тому же составу КоАП штраф предусмотрен до 15 тысяч рублей, для юрлиц – до 30 тысяч рублей.

Также предложили ввести штраф по статье «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию». По ней будут наказывать за содержание животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии. Ответственность будет зависеть от тяжести проступков и от того, кто его совершил (граждане, должностные лица или юридические лица). Максимальный размер штрафа для граждан — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 200 тысяч рублей.

Катунь24