Катунь24: Российское общество «Знание» «перезапустили» с новым руководством

В Москве состоялся III съезд Российского общества «Знание», на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности», — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу организации.

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Председателем наблюдательного совета организации избран первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а его заместителями в совете стали помощники президента России Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко, а также Любовь Духанина.

Генеральным директором Российского общества «Знание» съезд избрал основателя холдинга «Нетология групп» Максима Древаля.

Эксперты полагают, что с созданием сильного наблюдательного совета во главе с Сергеем Кириенко и избранием гендиректором Древаля произошел некий «перезапуск» общества «Знание». Дело в том, что, по информации ТАСС, 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. Общество «Знание» было приведено как пример такой деятельности.

Владимир Путин, присутствующий на заседании, идею поддержал, а в послании Федеральному собранию заявил о назревшей актуальности перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Катунь24