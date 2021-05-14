Катунь24: Рассказываем, где будут находиться экспонаты Алтайского краеведческого музея во время реконструкции старого здания

Свои экспозиции музей разместит сразу на нескольких площадках.

Фото: Алтайский государственный краеведческий музей

По информации с официального сайта музея, работу продолжают выставочные залы, расположенные напротив основного корпуса по адресу: ул. Ползунова, 39. На время ремонта часть экспонатов разместят на временной площадке в здании, где раньше размещалась администрация театра кукол «Сказка».

«И мы рады сообщить, что новая стационарная экспозиция начнет свою работу в Ночь музеев, 22 мая, по новому адресу: город Барнаул, проспект Красноармейский, 28», – сообщили в музее.

В данный момент музей готовится к всероссийской акции «Ночь музеев» и приглашает прогуляться по улицам старого Барнаула и узнать его историю из уст экскурсоводов. Подробную программу можно посмотреть в соцсетях.

Катунь24