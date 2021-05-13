Катунь24: Рассказываем, какие законы вступают в силу 12 мая

Изменения коснутся разных сфер жизни.

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Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2021 года № 654 «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2021 году»

Установлено, что в 2021 году максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал составляет в период средней водности на отметках соответственно 457 и 456 метров (в тихоокеанской системе высот). Минимальное значение уровня воды в озере Байкал в период малой водности установлено на отметке 455,54 метра (в тихоокеанской системе высот), максимальное значение уровня воды в озере Байкал в период большой водности — на отметке 457,85 метра (в тихоокеанской системе высот).

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 года № 673 «О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище»

С 1 мая 2021 года по 31 августа 2022 года в России проводится эксперимент по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище. Установлен порядок его проведения. Уполномоченными органами назначены Минпромторг, Минсельхоз, Минцифры, ФНС, ФТС, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Росаккредитация и ФСБ.

Функции оператора ИС-маркировки будет выполнять ООО «Оператор-ЦРПТ».

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 года № 677 «О внесении изменений в Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на осуществление государственной поддержки создания и развития научных центров мирового уровня, включая международные математические центры мирового уровня, центры геномных исследований мирового уровня, а также научные центры мирового уровня, выполняющие исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития, и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Внесены изменения в требования к организации, на базе которой создан научный центр мирового уровня, и к участнику центра. Также скорректирован перечень документов, предоставляемых ими в Минобрнауки для участия в конкурсе. Установлено, что у организации должна отсутствовать задолженность по возврату в федеральный бюджет ранее предоставленных из него грантов, субсидий, бюджетных инвестиций, а также иная просроченная задолженность перед государством.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 года № 680 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям оборонно-промышленного комплекса на осуществление мероприятий по мониторингу кадровой обеспеченности организаций оборонно-промышленного комплекса и информационно-аналитической поддержке работ в сфере сохранения и развития кадрового потенциала оборонно-промышленного комплекса»

Уточняются правила выделения субсидий организациям оборонно-промышленного комплекса на мониторинг кадровой обеспеченности и информационно-аналитическую поддержку работ по сохранению и развитию кадрового потенциала. В частности, внесены изменения в методику оценки проектов организаций на участие в конкурсе на право получения субсидий.

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 года № 681 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям оборонно-промышленного комплекса на создание и развитие системы повышения квалификации и переподготовки работников по наиболее востребованным направлениям подготовки на условиях софинансирования»

Скорректирован порядок предоставления субсидий организациям оборонно-промышленного комплекса на создание и развитие системы повышения квалификации и переподготовки работников по наиболее востребованным направлениям. Расширен, в частности, перечень субсидируемых расходов. Уточнены формулы для расчета размеров средств и штрафных санкций.

Катунь24