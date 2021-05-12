Катунь24: Россияне назвали самые уважаемые профессии

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, какие профессии являются самыми уважаемыми среди граждан. Результаты исследования опубликовало издание RT.

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Самой уважаемой профессией россияне назвали специальность врача — 59 % опрошенных отдали голос именно за них.

На второй строчке расположились учителя, за них проголосовали 40 % респондентов.

38 % участников исследования отметили профессию спасателей. Более четверти россиян (27 %) уважительно относятся к работе пожарных, 26 % — к деятельности ученых.

Военнослужащих отметили 22 % опрошенных, инженеров — 19 %, машинистов и летчиков — 14 %, строителей — 13 %, а шахтеров — 12 %.

В варианте «другое» граждане чаще говорили об уважении ко всем профессиям.

Отметим, в опросе приняли участие пять тысяч человек из всех регионов России.

Катунь24