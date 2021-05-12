Катунь24: Розыгрыш от банка: жительница Алтайского края перевела мошенникам больше полумиллиона рублей

60-летняя пострадавшая женщина сразу же обратилась в полицию и написала заявление.

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На телефон жительницы Бобровки пришло смс-сообщение с предложением принять участие в розыгрыше, который проводит банк. За участие пенсионерке пообещали денежное вознаграждение. Неизвестные попросили сообщить номер карты и СVC-код якобы для регистрации. Также женщина продиктовала поступившие на телефон коды.

В итоге мошенники оформили на ее имя кредит в 500 тысяч рублей и похитили эту сумму. Также с ее карты перевели 60 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили в региональном ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24