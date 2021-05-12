Катунь24: Россиянам упростили процедуру получения соцвыплат

Некоторые социальные пособия и другие меры поддержки в России теперь будут назначаться автоматически, без заявления получателя. Соответствующий закон вступил в силу 11 мая.

Фото: pixabay.com

С этого дня регионы начнут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), чтобы самостоятельно назначать и оказывать своим гражданам разные виды соцподдержки без обязательного написания заявления.

Как отмечает «Парламентская газета», чиновники, ответственные за социальную помощь, получили доступ к ЕГИССО с 1 января 2021 года. Уведомление о том, что гражданину назначена соответствующая выплата, появится в его личном кабинете на портале госуслуг.

Во время рассмотрения законопроекта в Госдуме замглавы Минтруда Алексей Скляр отметил, что это устранит проблему сбора данных вручную. Все учреждения будут получать нужные данные из различных структур в электронной форме — без участия граждан и бумажных запросов.

Катунь24