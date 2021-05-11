Катунь24: Радоница: рассказываем, чего нельзя делать в этот день

Каждый год во второй день после дня Пасхи церковь празднует день поминовения усопших. Существуют традиции, которые принято соблюдать в этот день. Есть и несколько запретов. Об этом поговорим далее.

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В 2021 году Радоница выпала на 11 мая. Главное в этот день – молиться за усопших, при этом важно, чтобы молился сам человек, а не заказывал панихиду, считают верующие.

Традиционно считается, что в этот день принято идти на кладбище, приносить крашеные яйца и куличи, прибираться на могилке и разделять с покойными радость воскрешения. Некоторые устраивают шумные застолья по этому поводу, но церковь этого не приветствует.

Этот день проводят мирно, за скромной трапезой и воспоминаниями об ушедших родных и друзьях. При этом не стоит плакать и горевать, ведь праздник Пасхи великий и радостный. Сходите в церковь, закажите панихиду, но и не забудьте сами помолиться за тех, кого нет рядом.

В Радоницу работать также не рекомендуется, но, если того требуют обстоятельства и необходимо высаживать будущий урожай, то это можно делать. Однако воздержитесь от утреннего труда, дождитесь окончания литургии.

Катунь24