Катунь24: Российские керлингистки вышли в финал чемпионата мира в Канаде

9 мая в Барнауле включили фонтаны, в том числе и первый в городе пешеходный фонтан на улице Панфиловцев, сообщает правительство Алтайского края. Пешеходный фонтан в Барнауле. Скриншот видео t.me/barnaul_org В День Победы...