Катунь24: Российские керлингистки вышли в финал чемпионата мира в Канаде
Женская сборная России по керлингу в полуфинальном матче чемпионата мира одержала победу над командой Швеции со счетом 8:7.
Фото: pixabay.com
В составе российской команды выступают скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Соперником России в финале станет Швейцария, которая обыграла команду США — 7:3.
Матч состоится сегодня, 9 мая, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.