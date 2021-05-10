ГОРНЯК22 11.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Российские керлингистки вышли в финал чемпионата мира в Канаде

Горняк22
18 часов Ago

Женская сборная России по керлингу в полуфинальном матче чемпионата мира одержала победу над командой Швеции со счетом 8:7.

Фото: pixabay.com

В составе российской команды выступают скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Соперником России в финале станет Швейцария, которая обыграла команду США — 7:3.

Матч состоится сегодня, 9 мая, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.
 

Катунь24

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