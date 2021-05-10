ГОРНЯК22 11.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Рассказываем, где можно посмотреть трансляцию акции «Бессмертный полк»

Горняк22
18 часов Ago

Сегодня, в день 76-ой годовщины Победы, жители России примут участие в акции «Бессмертный полк», которая в этом году пройдёт в онлайн-формате.

Фото: pixabay.com

Трансляция акции в Алтайском крае будет проходить в эфире телеканала «Катунь 24», а также на сайте katun24.ru и на страницах телеканала в социальных сетях. Начало эфира: 9 мая в 15:00.

Напомним, в Барнауле в 2019 году до пандемии в «Бессмертном полку», который тогда проходил в офлайне, приняли участие около 50 тысяч человек. Онлайн-формат акции в 2021 году позволит почтить память героев еще большему количеству людей.

Катунь24

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