Катунь24: Рассказываем, как пройдёт День Победы в Барнауле в 2021 году
Напоминаем план основных городских мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Фото: Катунь 24
Выездные концертные программы «Поем всем двором»
Торжественное мероприятие «Парад у дома ветерана»
- пр-т Комсомольский, 79 (Андрейченко М. Е. 10:40)
- ул. Партизанская, 130 (Мордовцева Н. Г. 10:00)
- ул. Антона Петрова, 225 (Малиновский Л. В. 12:40)
- ул. Малахова, 60 (Лисафин А. Н. 12:00)
10:00-15:00 Открытие фотовыставки «На пути к Победе»
- Нагорный парк
9:00-14:00 Проект «Стена памяти»
- пр-т Социалистический, 124
9:00-14:00 Проект «Детство, растоптанное войной» среди учащихся пилотных и опорных школ Российского движения школьников
- пр-т Социалистический, 124
10:00-15:00 Пункт отбора граждан на военную службу по контракту
- площадь Сахарова
10:00-19:00 Выставка военной техники
- площадь Сахарова
11:00-19:00 Праздничная программа «Ликующий май»
- МБУ г. Барнаула «Парк культуры и отдыха «Центральный», пр-т Социалистический, 11
12:00 Открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы-2021»
- площадь Советов
12:00-13:00 Вокально-хореографический концерт детских творческих коллективов города «Спасибо за мир на земле!»
- главная сценическая площадка города, площадь Сахарова
13:00-14:00 Концерт Барнаульского духового оркестра
- главная сценическая площадка города, площадь Сахарова
14:00 Прямое включение поздравления президента Российской Федерации
- главная сценическая площадка города, площадь Сахарова
14:00-16:00 Молодежная программа «Радость Победы»
- главная сценическая площадка города, площадь Сахарова
15:00-19:00 Выступление творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей и Барнаульского духового оркестра
- Набережная реки Оби
Кроме того, в честь Дня Победы в Барнауле запустят салюты на нескольких площадках города в 22:00:
- В Центральном районе – улица Чайковского, 21;
- В Железнодорожном – площадь Сахарова;
- В Октябрьском – улица Титова, 9;
- В Ленинском – парк «Арлекино»;
- В Индустриальном – парк «Лесная сказка».