ГОРНЯК22 09.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Рассказываем, как пройдёт День Победы в Барнауле в 2021 году

Горняк22
9 часов Ago

Напоминаем план основных городских мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Фото: Катунь 24

Выездные концертные программы «Поем всем двором»

Торжественное мероприятие «Парад у дома ветерана»

  • пр-т Комсомольский, 79 (Андрейченко М. Е. 10:40)
  • ул. Партизанская, 130 (Мордовцева Н. Г. 10:00)
  • ул. Антона Петрова, 225 (Малиновский Л. В. 12:40)
  • ул. Малахова, 60 (Лисафин А. Н. 12:00)

10:00-15:00 Открытие фотовыставки «На пути к Победе»

  • Нагорный парк

9:00-14:00 Проект «Стена памяти»

  • пр-т Социалистический, 124

9:00-14:00 Проект «Детство, растоптанное войной» среди учащихся пилотных и опорных школ Российского движения школьников

  • пр-т Социалистический, 124

10:00-15:00 Пункт отбора граждан на военную службу по контракту

  • площадь Сахарова

10:00-19:00 Выставка военной техники

  • площадь Сахарова

11:00-19:00 Праздничная программа «Ликующий май»

  • МБУ г. Барнаула «Парк культуры и отдыха «Центральный», пр-т Социалистический, 11

12:00 Открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы-2021»

  • площадь Советов

12:00-13:00 Вокально-хореографический концерт детских творческих коллективов города «Спасибо за мир на земле!»

  • главная сценическая площадка города, площадь Сахарова

13:00-14:00 Концерт Барнаульского духового оркестра

  • главная сценическая площадка города, площадь Сахарова

14:00 Прямое включение поздравления президента Российской Федерации

  • главная сценическая площадка города, площадь Сахарова

14:00-16:00 Молодежная программа «Радость Победы»

  • главная сценическая площадка города, площадь Сахарова

15:00-19:00 Выступление творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей и Барнаульского духового оркестра

  • Набережная реки Оби

Кроме того, в честь Дня Победы в Барнауле запустят салюты на нескольких площадках города  в 22:00:

  • В Центральном районе – улица Чайковского, 21;
  • В Железнодорожном – площадь Сахарова;
  • В Октябрьском – улица Титова, 9;
  • В Ленинском – парк «Арлекино»;
  • В Индустриальном – парк «Лесная сказка».

Катунь24

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