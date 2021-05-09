Катунь24: Рассказываем, что можно посадить в мае на Алтае без рассады и получить урожай

С развитием ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России многие люди, даже те, кто уже давно для себя решил, что они не будут огородниками, начали подумывать о посадках в этом году. Однако не все успели высадить семена на рассаду, а в нашем климате без нее трудно. Сегодня разберемся, что можно посадить в открытый грунт, чтобы получить урожай.

Стоит отметить, что вырастить получится практически все культуры, если правильно выбрать семена. При выборе семян предпочтение отдавайте раннеспелым сортам. Селекционеры сделали всю работу за садоводов и дачников, и если раньше людям приходилось собирать семена от лучшего урожая и выводить собственные сорта, то теперь это совсем не обязательно.

У семян должна быть актуальная дата упаковки, просроченные пакетики лучше сразу выбросить, у них процент всхожести будет низким.

Следует укрывать на ночь грядки с посаженным, чтобы растения лучше себя чувствовали.

Помидоры

В мае к выбору томатов для посева в открытый грунт стоит подойти с особенной внимательностью.

Подойдут такие сорта, как:

«Снегирь» – суперранний, детерминантный, высотой не более 40 см. Плоды массой до 150 г, плоско-округлые с небольшой ребристостью, полностью созревшие – густо-красного цвета, с плотной мякотью; приятного умеренно сладкого вкуса.

– суперранний, детерминантный, высотой не более 40 см. Плоды массой до 150 г, плоско-округлые с небольшой ребристостью, полностью созревшие – густо-красного цвета, с плотной мякотью; приятного умеренно сладкого вкуса. «Альфа» – суперранний, штамбовый, высотой до 55 см, идеально подходит для выращивания безрассадным способом.

– суперранний, штамбовый, высотой до 55 см, идеально подходит для выращивания безрассадным способом. «Белый налив» относится к ультраскороспелым, первые плоды можно снимать уже через 80 дней после появления всходов.

относится к ультраскороспелым, первые плоды можно снимать уже через 80 дней после появления всходов. «Чудо лентяя» – удивительно урожайный сорт, учитывая высоту куста (менее полуметра) – до 8 кг с квадратного метра. Примечательно, что помидоры этого сорта подвязывать и пасынковать не нужно. При этом плоды довольно большие, их масса достигает 60 граммов.

Капуста

Капусту без рассады вырастить, к сожалению, скорее всего, не получится. Но попытка не пытка! Если у вас это получится, поделитесь с нами осенью, и на следующий год мы с удовольствием дополним материал.

Огурцы, патиссоны и кабачки

Они идеальны для посадки безрассадным способом. Огурцы, патиссоны и кабачки можно не сеять на рассаду, лучше осуществлять посадки сразу в грунт, так выйдет быстрее, и растение не будет болеть. При выборе семян стоит отдать предпочтение гибридам, в мае лучше на посадку пойдут скороспелые сорта.

До того как сажать, лучше замочить семена на пару дней.

Сладкий перец

Тут дела обстоят так же, как и с капустой, но если вы вдруг в этом году решите поэкспериментировать, то стоит обратить внимание даже не просто на скороспелые сорта, а на семена ультраскороспелого перца (Лумина, Тритона, Айвенго, Атлантика).

Хорошо подойдут сорта Венти, неприхотливый перец Ерошка, парниковый Кореновский, устойчивый к заболеваниям гибридный Мария F1.

Картофель и бахчевые

Оптимальная температура грунта для посадки картофеля +7…+10°С на глубине 10 см. Если температура будет около +3…+5°С, картофель выживет, но будет медленно прорастать. При температуре ближе к 0°С ждать прорастания корнеплодов уже не стоит, ростки погибают.

При выборе дынь советуем такие сорта, как Одесская, Алтайская, Колхозница.

Также не забудьте про тыкву, в этом году можно опробовать вырастить и патиссоны.

Зелень вы успеете посадить в любое время, но не всю, например, сельдерей стоило сажать на рассаду ещё в феврале – марте. Фантазия огородников может быть безграничной, не бойтесь экспериментировать.

Покупайте семена в проверенных магазинах. Хорошего вам урожая!

Катунь24