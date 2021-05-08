Катунь24: Россияне смогут бесплатно получить «арктический гектар»

Граждане смогут получить в пользование земельные участки размером до одного гектара в Арктической зоне.

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Законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию в первом чтении.

Земельные участки, выданные по этой программе, можно будет использовать для строительства домов, для занятия сельским хозяйством и бизнесом. Отмечается, что срок безвозмездного пользования землей — 5 лет. После этого землю можно будет оформить в собственность или заключить на неё договор аренды.

Граждане смогут выбирать участки только на специально выделенных для этого территориях. Их будут предоставлять по упрощённой схеме. В течение полугода после включения новых арктических территорий в программу «Дальневосточный гектар» принять в ней участие смогут только жители этих регионов, отметили в Парламентской газете. После осваивать арктические земли смогут все россияне и участники госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа.

В Арктическую зону России входят Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа, отдельные муниципалитеты Якутии, Карелии, Коми, Архангельской области и Красноярского края.

Катунь24