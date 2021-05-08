Катунь24: Рассказываем, как пройдёт акция «Ночь музеев» в Алтайском крае

22 мая в Алтайском крае пройдёт всероссийская акция «Ночь музеев – 2021». 90 культурных площадок будут работать в непривычное время – вечером и даже ночью.

Фото: музейавтоугона.рф

Для посетителей распахнут свои двери краевые и муниципальные, ведомственные и школьные музеи, выставочные залы и картинные галереи Барнаула и Алтайского края. Число официальных участников акции в городах и районах края – 57. В Барнауле запланированы 33 площадки.

Гости увидят выставки, редкие экспонаты, кинопоказы, театрализованные представления, поучаствуют в мастер-классах и экскурсиях. Сотрудники музеев тщательно готовятся к мероприятию и каждый раз стараются удивить посетителей необычными шоу.

В этот день в Барнауле планируют продлить работу городского транспорта. Открытие акции состоится на ул. Мало-Тобольской 22 мая в 18:00. Продлятся мероприятия до двух часов ночи.

Чтобы не тратить время в очередях, организаторы предлагают купить билеты заранее. В кассах музеев они появятся 12 мая. Единого билета во все музеи нет. Большинство площадок будут работать бесплатно. Цена билета для взрослых и студентов составит 100 рублей, для школьников и пенсионеров — 50 рублей, а для дошкольников и вовсе бесплатно.

В этом году музейная ночь пройдет под общим девизом: «Больше чем музей..». Акция посвящена Международному дню музеев, Году науки и технологий в России, 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, 60-летию полета в космос Ю. А. Гагарина и Г. С. Титова, 80-летию со дня рождения актера театра и кино В. С. Золотухина, второму этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ и Году десятилетия детства.

Впервые в акции в краевой столице примут участие Музей истории образования им. П. П. Костенкова Алтайского государственного педагогического университета, Музей анатомии животных Алтайского государственного аграрного университета, а также Клуб-музей коллекционеров.

Общую программу акции «Ночь музеев – 2021» можно увидеть на официальном сайте Министерства культуры Алтайского края, а также в официальной группе акции в социальной сети «ВКонтакте».

Автор материала: участник проекта #хочунак24 Олеся Кузнецова.

Катунь24