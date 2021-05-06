Катунь24: Российский блогер воссоздал облик Ивана Грозного с помощью нейросети

Автор восстановленного портрета подчеркнул, что это не исторически точное изображение, а лишь «догадка» программы.

Фото: Денис Ширяев

Плотно работать с нейросетями Денис Ширяев начал пять лет назад, а первое видео, в котором восстановил «Прибытие поезда в Ла-Сьота» 1896 года, появилось в 2020 году.

За основу Денис Ширяев взял реконструкцию облика царя, созданную учёным Михаилом Герасимовым еще в середине ХХ века. Он реконструировал облик царя после вскрытия могилы Ивана Грозного во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля в 1963 году.

«Я взял этот бюст-реконструкцию Ивана IV, скормил его нейронным сетям, обученным на десятках тысяч лиц, и получил примерно то, как он мог бы выглядеть. Это просто близкая к бюсту генерация возможного лица. Тем не менее всегда интересно смотреть на приблизительные лица из прошлого», – написал Денис Ширяев в своем Telegram-канале.

Шапку Мономаха блогер «надел» Ивану Грозному в фоторедакторе ради любопытства.

Катунь24