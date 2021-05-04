Катунь24: Рассказываем, как приготовить полезный для здоровья шашлык

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина дала советы о приготовлении полезного для здоровья шашлыка.

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Так, по её словам, следует отдавать предпочтение мясу птицы, жарить его не на очень высоких температурах и не добавлять к блюду кетчуп и майонез промышленного производства.

Врач считает хорошей пропорцией 100-120 граммов белкового продукта и 200 граммов овощного гарнира. Перед приготовлением мяса стоит срезать весь жир, а затем замариновать.

При жарке на высоких температурах появляются соединения, которые в высоких дозах приводят к развитию онкологических заболеваний, сообщает «РИА Новости». Канцерогены начинают образовываться при 168 градусах и выше.

По словам Драпкиной, шашлык не должен быть обугленным. Чем длительнее жарка и выше температура жарочной поверхности, тем темнее корка и тем больше потенциально токсичных соединений содержит приготовленное блюдо.

Терапевт советует потреблять блюдо с большим количеством зелени и свежих овощей, так как в них содержатся важные антиоксиданты и витамины, способные нейтрализовать канцерогенное действие мяса. Также в них содержатся пищевые волокна, препятствующие всасыванию лишних жиров.

Катунь24