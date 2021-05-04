Катунь24: Рубцовчане сильнее барнаульцев хотят благоустроить свой город

Жители восьми городов Алтайского края участвуют в электронном голосовании на сайте 22.gorodsreda.ru за объекты благоустройства. Из 90 территорий отберут 15, лидирующих по числу набранных голосов, и благоустроят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото: pixabay.com

По данным на 2 мая, к голосованию присоединились уже 14 016 жителей региона. Самые активные — представители Рубцовска (3349 голосов). Также в числе лидеров Барнаул (2351) и Славгород (1891). Высокую активность проявляют и жители Заринска (1661), сообщает официальный сайт Алтайского края.

Участвовать в голосовании могут жители края старше 14 лет. Пройти авторизацию на сайте 22.gorodsreda.ru можно по номеру телефона или через портал госуслуг. Платформа будет работать по 30 мая.

Катунь24