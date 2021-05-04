ГОРНЯК22 04.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Рубцовчане сильнее барнаульцев хотят благоустроить свой город

Горняк22
8 часов Ago

Жители восьми городов Алтайского края участвуют в электронном голосовании на сайте 22.gorodsreda.ru за объекты благоустройства. Из 90 территорий отберут 15, лидирующих по числу набранных голосов, и благоустроят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото: pixabay.com

По данным на 2 мая, к голосованию присоединились уже 14 016 жителей региона. Самые активные — представители Рубцовска (3349 голосов). Также в числе лидеров Барнаул (2351) и Славгород (1891). Высокую активность проявляют и жители Заринска (1661), сообщает официальный сайт Алтайского края.

Участвовать в голосовании могут жители края старше 14 лет. Пройти авторизацию на сайте 22.gorodsreda.ru можно по номеру телефона или через портал госуслуг. Платформа будет работать по 30 мая.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Катунь24: Близнецам необходимо избавиться от стереотипов, а Скорпиону не стоит ждать подвоха. Гороскоп на 4 мая

Катунь24: Близнецам необходимо избавиться от стереотипов, а Скорпиону не стоит ждать подвоха. Гороскоп на 4 мая

Горняк22
8 часов Ago
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 4 мая. Овен может вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями....

Читать по теме:

ВТОПЕ: