Катунь24: Рассказываем, какое поведение кредиторов незаконно и сколько жалоб подали на них в Алтайском крае

В условиях роста кредитных задолженностей населения края кредиторы нарушают федеральный закон, который регулирует их общение с должниками. Общая сумма долга жителей региона по просроченным займам в прошлом году превысила 11 млрд рублей. Подробнее – в материале телеканала «Катунь 24».

Фото: Катунь 24 Embedded video for Рассказываем, какое поведение кредиторов незаконно и сколько жалоб подали на них в Алтайском крае

За текущий период этого года в федеральную службу судебных приставов поступило 169 обращений от алтайских должников. Все они сообщали о неправомерных действиях кредиторов, которые и раньше действовали не всегда законно.

За последние пять лет кредиторам и их представителям вынесли 200 предписаний за нарушение федерального закона, который регламентирует общение с должниками. Общая сумма штрафов по административным делам составила 7 млн рублей. По 50 протоколов сотрудники контролирующих органов составили в 2019 и 2020 годах. Однако в 2021 эта цифра может увеличиться, так как за 4 месяца уже 25 кредиторов нарушили закон и заплатили больше 700 тыс. рублей за это. Ещё 169 жалоб ожидают своей очереди на рассмотрение. На правомерных основаниях кредиторы имеют право на один телефонный звонок и два сообщения в сутки либо одну личную встречу в неделю с должником.

«Беспокоить должника запрещено в рабочие дни с 10 вечера до 8 утра. А в выходные и праздничные дни с 8 вечера до 9 утра. При любом взаимодействии кредитору запрещено применять физическую силу. Использовать методы, опасные для жизни и здоровья. Оказывать на должника психологическое воздействие», – уточнил Сергей Логинов, начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП по Алтайскому краю.

Однако есть нюанс: если человек заключил договоры в разных кредитных и микрофинансовых организациях, то частота взаимодействия с ним будет определяться по каждому договору отдельно. Для того чтобы привлечь назойливого кредитора к административной ответственности, необходимо иметь полную доказательную базу.

В случае нарушения порядка взаимодействия гражданин может обратиться в Управление федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю с помощью письменного обращения. Также можно это сделать через интернет-приемную, с официального сайта управления.

Катунь24